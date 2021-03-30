Gölyazı'da hayran bırakan gün batımı manzarası - Son Dakika

Gölyazı'da hayran bırakan gün batımı manzarası
30.03.2021 13:13
Gölyazı'da hayran bırakan gün batımı manzarası Gün batımından manzaralar Bursa'da binlerce yıllık geçmişi bulunan Uluabat Gölü, kısıtlamalar gelmeden yaşadığı son hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı.
Gölyazı'da hayran bırakan gün batımı manzarası
Gün batımından manzaralar
BURSA - Bursa'da binlerce yıllık geçmişi bulunan Uluabat Gölü, kısıtlamalar gelmeden yaşadığı son hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Turistik gölde gün batımının en güzel anları doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Samet Asutay tarafından görüntülendi.
Bursa'nın en zengin antik yerleşim yerlerinden biri olan ve derin bir yarımadanın üzerinde kurulan Gölyazı'nın tarihi M.Ö. 6. yüzyıla dek uzanırken, gölde balıkçı tekneleriyle ada turu yapmak ve muhteşem bir gün batımı manzarası izlemek mümkün. O anlar doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Samet Asutay tarafından drone ile kayıt altına alınırken, ortaya birbirinden güzel manzaralar çıktı.
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