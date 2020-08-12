Gölyazı Kültürevi yenilendi - Son Dakika

Nilüfer Belediyesi'nin bir süredir bakım onarım çalışması yaptığı Gölyazı Kültürevi yenilenmiş haliyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Hafta sonları Bursa'dan ve çevre şehirlerden gelen yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Gölyazı Kültürevi'nde açılan mozaik sergisi de büyük ilgi görüyor.

Nilüfer Belediyesi'nin, restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları yaptıktan sonra 2014 yılında kültürevi olarak faaliyete geçirdiği Gölyazı Aziz Panteleimon Kilisesi'nde bir süredir devam eden bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Anadolu Rum Ortodoks kiliselerinin özgün örneklerinden biri olarak kabul edilen Aziz Panteleimon Kilisesi, 2014 yılından 2019 yılına kadar çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Bu süre içinde; yağmur, kar, sıcaklık değişimleri, UV ışınlar, rüzgar gibi iklimsel etkiler nedeniyle tarihi yapıda fiziksel bozulmalar oluşunca, Nilüfer Belediyesi yeniden bakım onarım çalışması başlattı. Çalışma kapsamında tarihi yapıdaki aşınmış ve zarar görmüş bölümler temizlenip onarıldı. Müze ve kültür evlerinin korona virüs pandemisi nedeniyle ziyaret kapalı olduğu döneme denk gelen çalışmalar kısa süre önce tamamlandı.

Bakım onarım çalışması kapsamında, tarihi yapının dış duvarları temizlendikten sonra çevresel faktörleri önlemek amacıyla koruma uygulaması gerçekleştirildi. Daha sonra yapı içindeki ahşap malzemelerde de güçlendirme çalışmaları yapılarak doğal bir koruma sağlamak adına vernikle cilalandı. Üst kata çıkışı sağlayan ve ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle hasar gören merdivenler de çalışma kapsamında güçlendirildi. Yapının ön bölümünde de engelli vatandaşların ziyaretini kolaylaştırmak adına yeni bir asansör sistemi inşa edildi.

Kısa sürede tamamlanan çalışmanın ardından Gölyazı Kültürevi yeniden ziyaretlere açıldı ve etkinliklere de ev sahipliği yapmaya başladı. Restorasyonun ardından Gölyazı Kültürevi'nde düzenlenen ilk etkinlik mozaik sergisi oldu. 2019 yılında Gölyazı'da düzenlenen "Uluslararası Apollonia Mozaik Çalıştayı"nda ortaya çıkan eserler, düzenlenen sergide ziyaretçilerin izlenimine açıldı. Sergide Türk mozaik sanatçıları; Bahriye Martı Güler, Gamze Er, İlknur Altıntaş Yağmur, Fatma Akay, Sibel Akkaba, Hayati Çetin, Gözde Tolan ile İsrailli sanatçılar Dafna Birger ve Gvira Hacham ile Bulgar mozaik sanatçıları Daniel Ivanov ve Velina Stavela'nın eserleri yer alıyor.

Gölyazı Kültürevi pazartesi günleri dışında haftada 6 gün 09.00-18.30 saatleri arasında ziyarete açık kalıyor. Özellikle hafta sonlarında, Bursa dışından gelenlerin de aralarında yer aldığı 1000'i aşkın ziyaretçi, Gölyazı Kültürevi'ni gezerek, sergilenen mozaik eserleri de görme şansı buluyor. Ayrıca Gölyazı Kültürevi'ni ziyaret edenler için pazar günleri klasik müzik dinletileri de organize ediliyor.

Çok özgün bir yapı olan Gölyazı Kültürevi'nin, yapılan bakım ve güçlendirme çalışmalarının ardından yeni yüzüyle yeni etkinliklere ev sahipliği yapacağını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, tarihi yapıyı daha önce görmeyenleri burayı gezmeye davet etti. İlk etkinliğin mozaik sergisi olduğunu belirten Başkan Erdem, pandemi koşulları elverdiği ölçüde bu mekanda kültürel etkinlikler organize etmeye devam edileceğini belirtti. - BURSA