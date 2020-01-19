Gölyazı'nın çehresi değişiyor - Son Dakika
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Gölyazı'nın çehresi değişiyor

11 dakika önce

Türkiye'de Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamındaki 14 gölden biri olan ve 2001 yılından itibaren Uluslararası Yaşayan Göller Ağı'na dahil olan Uluabat Gölü'nün adeta gerdanlığı olan Gölyazı, bu yaz güçlenen altyapısı ve yenilenen yüzüyle misafirlerini ağırlayacak.

Gölyazı'nın çehresi değişiyor, System.String[]

Türkiye'de Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamındaki 14 gölden biri olan ve 2001 yılından itibaren Uluslararası Yaşayan Göller Ağı'na dahil olan Uluabat Gölü'nün adeta gerdanlığı olan Gölyazı, bu yaz güçlenen altyapısı ve yenilenen yüzüyle misafirlerini ağırlayacak.

Uluabat Gölü, Türkiye, Gölyazı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:43 
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