Gölyazı'nın çehresi değişiyor

Türkiye'de Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamındaki 14 gölden biri olan ve 2001 yılından itibaren Uluslararası Yaşayan Göller Ağı'na dahil olan Uluabat Gölü'nün adeta gerdanlığı olan Gölyazı, bu yaz güçlenen altyapısı ve yenilenen yüzüyle misafirlerini ağırlayacak.