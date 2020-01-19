Gölyazı'nın çehresi değişiyor
11 dakika önce
Türkiye'de Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamındaki 14 gölden biri olan ve 2001 yılından itibaren Uluslararası Yaşayan Göller Ağı'na dahil olan Uluabat Gölü'nün adeta gerdanlığı olan Gölyazı, bu yaz güçlenen altyapısı ve yenilenen yüzüyle misafirlerini ağırlayacak.
Türkiye'de Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamındaki 14 gölden biri olan ve 2001 yılından itibaren Uluslararası Yaşayan Göller Ağı'na dahil olan Uluabat Gölü'nün adeta gerdanlığı olan Gölyazı, bu yaz güçlenen altyapısı ve yenilenen yüzüyle misafirlerini ağırlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:43
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