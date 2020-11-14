Gölyazı'nın güz misafirleri - Son Dakika

Gölyazı'nın güz misafirleri

14.11.2020 09:25
Gölyazı'nın güz misafirleri, System.String[]

Bursa'nın göz bebeği ve Japonların "Avrupa'nın En Güzel 30 Kasabası" listesinde bulunan Gölyazı, güz mevsiminin en güzel günlerini yaşıyor.

Bursa'nın göz bebeği ve Japonların "Avrupa'nın En Güzel 30 Kasabası" listesinde bulunan Gölyazı, güz mevsiminin en güzel günlerini yaşıyor. Gölyazı, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra, bu günlerde binlerce kilometre uzaktan sıcak diyarlara göç ederken konaklayan kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Uluslararası bir çok ödüle sahip, Türkiye'nin tanınmış doğa fotoğrafçılarından Orhan Turhan, kısa süreliğine Gölyazı'da konaklayan kuşların en güzel anlarını fotoğraflayıp ölümsüzleştiriyor. Turhan, sabahın ilk ışıklarında kamufle olarak göle girip çekimlerini büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor. Turhan, küresel ısınmanın yol açtığı kuraklık ve yağışların olmamasından göl sularının çekildiğini, çevre kirliliği ve gıda zincirinin azalmasının getirdiği sıkıntılardan dolayı kuşların sayılarının azaldığını, eskisi kadar kuş çeşitliliğinin olmadığını söyledi. - BURSA

Gölyazı'nın güz misafirleri
Gölyazı'nın güz misafirleri
Gölyazı'nın güz misafirleri
Gölyazı'nın güz misafirleri
Gölyazı'nın güz misafirleri
Gölyazı'nın güz misafirleri
Gölyazı'nın güz misafirleri
Gölyazı'nın güz misafirleri
Gölyazı'nın güz misafirleri
Gölyazı'nın güz misafirleri
Gölyazı'nın güz misafirleri
Gölyazı'nın güz misafirleri

Türkiye, Gölyazı, Bursa, GÖÇ, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gölyazı'nın güz misafirleri - Son Dakika


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