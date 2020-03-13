Gömbe Panayır Alanı çalışması başladı - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde yapımı planlanan panayır alanı ve çevre düzenlemesi projesine ilişkin ihalenin gerçekleşmesinin ardından inşa çalışmasına başlandı.



İlçenin Gömbe Mahallesi için yıllardır talep edilen Panayır Alanı ve Çevre Düzenlemesi projesi, Kaş Belediyesi tarafından hayata geçiriliyor. 3 bin 432 metrekare alan üzerine kurulacak proje kapsamında 105 metrekarelik tuvalet, 30 metrekarelik kafeterya binası bulunacak ve çevre düzenlemesi yapılacak. Üstü kapalı ve çelik konstrüksiyonlu panayır alanı inşaatı bu yıl 23 Aralık tarihinde tamamlanacak. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, projenin tamamlanmasıyla Gömbe Mahallesi'nin modern bir panayır alanına kavuşacağını belirtti. Kaş'a 70 kilometre mesafede yer alan Gömbe Mahallesi suları, serin havası ve yeşilliğiyle Antalya kıyı şeridinin yaylası konumunda bulunuyor. - ANTALYA