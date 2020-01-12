Gömbe Yaylası'nda kar kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gömbe Yaylası'nda kar kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Gömbe Yaylası'nda kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

6 saat önce

Antalya'da hafta sonu güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Gömbe Yaylası'nda kızılçam, sedir ve ardıç ağaçları gölgesinde karın keyfini yaşadılar.

Gömbe Yaylası'nda kar kartpostallık görüntüler oluşturdu, System.String[]

Antalya'da hafta sonu güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Gömbe Yaylası'nda kızılçam, sedir ve ardıç ağaçları gölgesinde karın keyfini yaşadılar.


Geçtiğimiz hafta bölgede kar yağışı nedeniyle kısa bir süre yolları kapanan Gömbe Yaylası hafta sonu ziyaretçilerini ağırladı. Kar manzarası eşliğinde yaylanın yolunu tutan vatandaşlar piknik için Gömbe'yi tercih etti. Özellikle Kuruova mevkisine akın edenler, kartopu oynayıp, karda kaymanın keyfini çıkardı.


Piknikçilerden Hayriye Kızılkaya, " Türkiye'nin birçok bölgesi kışa teslim halde ancak burada bahar havası hüküm sürüyor. Kış mevsimindeyiz fakat biz şu an adeta baharı yaşıyoruz. Kendimizi şanslı hissediyoruz. Hava çok güzel. Geçen hafta yağışlı olan hava yerini güneşe bıraktı. Güzel bir ortamda güzel bir gün geçirdik" diye konuştu.


Bazı vatandaşlar da Gömbe Yaylası'ndaki harika kar manzaralarını görüntüleyerek, bu anları ölümsüzleştirdi.


Antalya'nın en ünlü yaylarından olan Gömbe Yaylası, Kaş'a 70 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Elma, ceviz ve armuduyla ünlü Gömbe'ye yol boyunca kızılçam, sedir ve ardıç ağaçları eşliğindeki doğa manzarasıyla ulaşılıyor. Bir krater gölü olan Yeşilgöl ve 3 bin metre yükseklikteki Akdağ'ın zirvesinden 60 metre aşağıya düşen Uçansu Şelalesi'nin görüntüleri buraya gelenlere birbirinden güzel tabiat görüntüleri sunuyor. - ANTALYA

Antalya, Gömbe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:01 Kaynak: İHA
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