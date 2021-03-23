Gömeç Belediye Başkanı Himam yaşlıları unutmadı - Son Dakika

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam yaşlıları unutmadı.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir toplumdan izole bir hayat sürdürmek zorunda kalan ilçedeki bazı yaşlı sakinleri evlerinin kapısından ziyaret eden Başkan Himam, yaşlı vatandaşların sorunlarını dinledi ve Yaşlılar Haftası'nı kutladı.

Gerçekleştirdiği anlamlı ziyaretlerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, "Bu anlamlı hafta boyunca gönül isterdi ki bütün yaşlılarımızın evlerini ziyaret ederek onların yanında olalım. Ama malum Covid- 19 salgınını ülkece atlatmış değiliz. En büyük önceliğimiz onların sağlıklarını korumak. Bu nedenle kısıtlı şartlar altında gerçekleştirebildiğimiz ziyaret ile onları bir nebze de olsa hatırladığımızı hatta hiç unutmadığımızı göstermek istedik. Geçmişimizi aydınlatan geçmişten ders çıkararak geleceğimizi şekillendirmemizi sağlayan kıymetli büyüklerimizin Yaşlılar Haftasını kutluyor. Gelecek sağlıklı günlerde bir arada nice mutlu seneler geçirmeyi diliyorum. " dedi. - BALIKESİR