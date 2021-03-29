Gömeç Belediye'sinden toplu işçi sözleşmesi - Son Dakika

Gömeç Belediye'sinden toplu işçi sözleşmesi

29.03.2021 16:21
Gömeç Belediye'sinden toplu işçi sözleşmesi, System.String[]

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Gömeç Belediyesi bünyesindeki Personel A.Ş. ile DİSK'e bağlı Genel-İş sendikası arasında, çalışanlarının haklarını ve çalışma standartlarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Gömeç Belediyesi bünyesindeki Personel A.Ş. ile DİSK'e bağlı Genel-İş sendikası arasında, çalışanlarının haklarını ve çalışma standartlarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Pandemi koşulları nedeniyle belediye bahçesinde Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam'ın öncülüğünde, Genel - İş Sendika Başkanı Remzi Çalışkan, Toplu Sözleşme Daire Başkanı Çetin Çalışkan, Eğitim Daire Başkanı Mehmet Salih Doğrul, Ar- Ge Daire Başkanı Nevzat Karataş ve Belediye Personel A.Ş çalışanlarının katılımı ile gerçekleşen imza töreninde; belediye bünyesindeki personelin sosyal ve ekonomik hakları yenilendi.

Törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam da, "Günümüzün en büyük sorunu olan Covid - 19 tehlikesine rağmen gece gündüz çalışıp görevlerini en güzel şekilde yerine getiren kıymetli çalışanlarımızın istekleri bizim için her zaman ön plandadır. İlçemiz için en iyisini istiyor en iyisi için uğraşıyoruz. Proje kısmından sonra çalışmalarıyla projeyi şekillendiren, arka plandaki görünmeyen kahramanlarımızı da asla unutmuyoruz. Bir işi yerine getirebilmemiz için iş yükünü sırtımızdan alıp eşit şekilde bölüştükleri ve her durumda çalışmalarına hiç ara vermedikleri için onlara minnettarız. Gönül isterdi ki daha iyi şartlarda cevap verelim. Yine de başlangıcını yapmış olmanın mutluluğu bile tarifsiz. Ekonomimizi iyileştirdikçe daha güzel şartlarda bir arada çalışmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya özen göstereceğiz. Bunun başlangıcı olan toplu sözleşmemizin çalışanlarımıza ve Belediyemize hayırlı olmasını dilerim." diye konuştu.

İmzalanan sözleşme sonucunda Gömeç Belediyesi'nde çalışan personelin maaşlarının en az 3 bin 250 lira olduğu ve işçilere Ramazan Bayramı'nda 400 lira, Kurban Bayramlarında bin lira prim verilmesinin yanı sıra sosyal yardımların iyileştirildiği öğrenildi. Tüm bunların yanı sıra sözleşme süresince 8 Mart'larda belediye bünyesinde çalışan kadınların da izinli olacağı da gelen bilgiler arasında yer aldı. - BALIKESİR

Gömeç Belediye'sinden toplu işçi sözleşmesi
Gömeç Belediye'sinden toplu işçi sözleşmesi
Gömeç Belediye'sinden toplu işçi sözleşmesi
Gömeç Belediye'sinden toplu işçi sözleşmesi
Gömeç Belediye'sinden toplu işçi sözleşmesi
Gömeç Belediye'sinden toplu işçi sözleşmesi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Balıkesir, Pandemi, Sendika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gömeç Belediye'sinden toplu işçi sözleşmesi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Sao Paulo U20 takımının teknik direktörlüğüne getirilen Alex de Souza, 60 gün tesislerde kalacak Sao Paulo U20 takımının teknik direktörlüğüne getirilen Alex de Souza, 60 gün tesislerde kalacak Saplantılı hayranından cinsel içerikli mesajlar alan Hadise, güvenlikli ev arayışına girdi Saplantılı hayranından cinsel içerikli mesajlar alan Hadise, güvenlikli ev arayışına girdi Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'ndan dünya yıldızı arkadaşını Fenerbahçe'ye getiriyor Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'ndan dünya yıldızı arkadaşını Fenerbahçe'ye getiriyor Erzurumspor'un yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural oldu Erzurumspor'un yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural oldu Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı Gözler Kabine toplantısında! Vahim vaka artışını gösteren grafik, birçok ilde tam kapanmaya sebep olabilir Gözler Kabine toplantısında! Vahim vaka artışını gösteren grafik, birçok ilde tam kapanmaya sebep olabilir Bir süredir küs olan Demet Akalın ve Esra Balamir barıştı Bir süredir küs olan Demet Akalın ve Esra Balamir barıştı AK Partili Hamza Dağ'a canlı yayında soruldu: Kürşat Ayvatoğlu nasıl o kadar zengin oldu? AK Partili Hamza Dağ'a canlı yayında soruldu: Kürşat Ayvatoğlu nasıl o kadar zengin oldu?
Erzurum'un başına geçen Yılmaz Vural, Erzurum'un başına geçen Yılmaz Vural, "Deli Yılmaz oley" tezahüratı ile sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu!         
16:20
Son Dakika: Beştepe'de merakla beklenen Kabine toplantısı başladı Son Dakika: Beştepe'de merakla beklenen Kabine toplantısı başladı         
16:00
AK Partili Hamza Dağ AK Partili Hamza Dağ "Kürşat Ayvatoğlu üzerinden size operasyon mu yapıldı?" sorusuna net cevap vermedi         
15:52
Yoğun bakımdaki bebek için toplanan yardım parasını çaldılar! Utanç anları kamerada Yoğun bakımdaki bebek için toplanan yardım parasını çaldılar! Utanç anları kamerada         
15:09
Eğlence peşinde koşarken kabusu yaşadılar! Şekerlemeli cinsel ilişki fantezisi hastanede son buldu Eğlence peşinde koşarken kabusu yaşadılar! Şekerlemeli cinsel ilişki fantezisi hastanede son buldu         
14:44
Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu         
14:25
Emre Belözoğlu'ndan kendisine FETÖ suçlaması yapan Ümit Özat'a yanıt: Söyleyeceklerim var ama şimdilik susuyorum Emre Belözoğlu'ndan kendisine FETÖ suçlaması yapan Ümit Özat'a yanıt: Söyleyeceklerim var ama şimdilik susuyorum         
13:55
Terör örgütü PKK'nın 27 yıllık vahşetini tırnaklarıyla kazıyarak ortaya çıkardı Terör örgütü PKK'nın 27 yıllık vahşetini tırnaklarıyla kazıyarak ortaya çıkardı         
12:37
OYAK, Sagra ile birlikte Tadelle ve Sarelle markalarını alıyor OYAK, Sagra ile birlikte Tadelle ve Sarelle markalarını alıyor         
12:01
Ekonomide milyonları ilgilendiren son 2 gün! Ödeme ve başvurular 31 Mart'ta sona eriyor Ekonomide milyonları ilgilendiren son 2 gün! Ödeme ve başvurular 31 Mart'ta sona eriyor         
11:51
Azerbaycan'a kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor Azerbaycan'a kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor         
11:14
Gelin-kaynana, tarımın yapılamadığı Orta Toroslar'da mantar üretiyor Gelin-kaynana, tarımın yapılamadığı Orta Toroslar'da mantar üretiyor         
10:46
Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var         
10:32
Çekya'nın en zengini Kellner helikopter kazasında öldü Çekya'nın en zengini Kellner helikopter kazasında öldü         
10:21
Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti         
08:32
Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada         
07:10
Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf         
22:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2021 16:30:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gömeç Belediye'sinden toplu işçi sözleşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei