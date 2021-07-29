Gömeç Derkent'te yol düzenleme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz , şehrin turizm potansiyelini artırmak, sahil şeridinin daha kullanışlı ve estetik hale gelmesini sağlamak amacıyla Gömeç Derkent Sahili'nde başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Gömeç Derkent Sahili'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi, bölgedeki vatandaşların görüşlerini aldı. Asfaltlama çalışmaları tamamlanan Derkent Sahil Yolu'nda yol çizgi çalışmaları devam ediyor. Bölge; bisiklet yollarından yürüyüş yollarına, yeşil alanlardan çocuk oyun alanlarına kadar cazibesi yüksek bir hale dönüştürülüyor. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılacak çalışmalarla Derkent Sahil Sitesi'nde toplamda 8 bin 120 metrekare alanda 4 bin metrekare sert zemin, 625 metre bisiklet yolu, 175 metrekare çocuk oyun alanı, 75 metrekare açık spor alanı ve bin 902 metrekare yeşil alan oluşturuluyor. Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştireceği detaylı temizlik ve peyzaj çalışmalarının yanı sıra aydınlatma, kent mobilyası gibi küçük dokunuşlarla sahil bölgesindeki kaliteyi artırmayı hedefliyor.

YILLARIN İHTİYACI GİDERİLİYOR

Sahil yolunda incelemelerde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 20 ilçeye eşit hizmet götürmeye devam ettiklerini söyledi. Şehrin birçok noktasında ekip arkadaşlarının titizlikle çalışmaları sürdürdüklerini belirten Başkan Yılmaz "Balıkesir'de daha fazla turist misafir etmek ve turizm potansiyelini artırmak için daha yaşanabilir ve konforlu alanlar oluşturuyoruz. Derkent sahil şeridimizde de 10 yılların ihtiyacı olan yol ve çevre düzenlemelerini gerçekleştiriyoruz. Bisiklet yollarından çocuk parklarına kadar Gömeç'te çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

- Balıkesir