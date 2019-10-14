Son Dakika Haberleri: Gömeç Dursunlu Köprüsü hizmete girdi
Son Dakika Güncel Gömeç Dursunlu Köprüsü hizmete girdi

Gömeç Dursunlu Köprüsü hizmete girdi

18 dakika önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 3 metre genişliğindeki kullanılması tehlike arz eden Gömeç Dursunlu Köprüsü'nü yeniledi.

Gömeç Dursunlu Köprüsü hizmete girdi, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 3 metre genişliğindeki kullanılması tehlike arz eden Gömeç Dursunlu Köprüsü'nü yeniledi. Yeniden inşa edilen köprü 11 metre eninde 30 metre uzunluğunda çift şerit olarak hizmet vermeye başladı.


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilçe belediyeleri ile yaptığı strateji toplantılarının ardından ilçelerin acil ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Başkan Yılmaz, ilçe strateji raporları ve vatandaşların talebi üzerine Gömeç Dursunlu köprüsünün yapılması için daha önce ihale süreci başlatılan köprünün yapım işlerinin hızlandırılması için talimat verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, dar ve kullanılması tehlikeli olan Gömeç Dursunlu Köprüsü'nde yenileme çalışması başlattı. Gömeç bölgesinde çok sayıda kırsal mahalleyi birbirine bağlayan 3 metrelik Dursunlu Köprüsü, bölgenin ihtiyacını karşılayamaz duruma gelince yıkılarak yeniden yapımına başlanıldı. 11 metre genişliğinde 30 metre uzunluğunda çift şeritli olarak yeniden inşa edilen köprünün ana iskeleti tamamlanarak asfalt çalışması yapıldı. Köprü hafta sonu çift şeritli olarak trafiğe açıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Dursunlu, Gömeç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:50 Kaynak: İHA
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