Gömeç EMİTT Fuarı'na hazır - Son Dakika
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Gömeç EMİTT Fuarı'na hazır

6 saat önce

Turizm alanında dünyanın en güzel köşelerinden biri olan Balıkesir'in Gömeç ilçesi, her yıl katıldığı ve büyük ilgi gördüğü Doğu Akdeniz Turizm Seyahat Fuarı'nda (EMITT) yerini alıyor.

Gömeç EMİTT Fuarı'na hazır, System.String[]

Turizm alanında dünyanın en güzel köşelerinden biri olan Balıkesir'in Gömeç ilçesi, her yıl katıldığı ve büyük ilgi gördüğü Doğu Akdeniz Turizm Seyahat Fuarı'nda (EMITT) yerini alıyor.


Dünya'nın ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren EMITT bu yıl 70 bin metrekarelik 12 salonda 80 ülkeden 5 bin kurum ve kuruluş ile kapılarını açmaya hazırlanıyor.


Kuzey Ege'nin parlayan yıldızı Gömeç ise turizm sektöründe "Ben de varım" demek için her yıl katıldığı fuara bu yıl daha da iddialı olarak hazırlandı.


İstanbul- Beylikdüzü TÜYAP Fuar Merkezi 3 nolu salonda B-540 nolu stantta turizmciler ve tatilciler ile bir araya gelmeye hazırlanan Gömeç; standındaki çeşitli tanıtım argümanları ile bu yıl yine fuarın gözdesi olmaya namzet gösteriliyor.


30 Ocak ile 2 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek EMİTT Fuarı için tüm hazırlıklarının tamamlandığını kaydeden Gömeç'in başarılı Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Gömeç'in kendisine özgü dokusu, dünyanın hiçbir köşesinde benzerine rastlanamayacak Atatürk Kayalıkları, denizi ve iklimsel özellikleri, kendine özgü mutfağı, zeytini, zeytinyağının yanı sıra Kazdağları'ndan gelen tertemiz havası ile dünyanın nadide ilçelerinden biri olduğunu söyledi.


Gömeç'i tarihi, doğal ve kültürel değerleriyle en iyi şekilde tanıtıp, turizm pastasından hak ettiği payı alabilmek için yoğun bir çaba içinde olduklarını kaydeden Başkan Himam, "Bu amaçla her yıl katıldığımız Doğu Akdeniz Turizm Seyahat Fuarı'nda bu yılda yerimizi aldık. İlçemizdeki tüm sektörlerin temsilcisi firmaların da katkılarıyla hazırladığımız standımızda Gömeç'imizi en iyi şekilde tanıtıp, kuracağımız bağlantılarla ilçemize ekonomik canlılık ve kazançların getirilmesini hedefliyoruz" diye konuştu.


Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, tüm Gömeç halkını da EMİTT Fuarı'na davet etmeyi ihmal etmedi. - BALIKESİR

Doğu Akdeniz, Balıkesir, Gömeç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:43 Kaynak: İHA
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