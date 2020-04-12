Gömeç polisi ekmekleri vatandaşın ayağına götürdü - Son Dakika

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Gömeç polisi ekmekleri vatandaşın ayağına götürdü
6 saat önce
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle 31 il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından valilik ve kaymakamlıklar tarafından yapılan planlama doğrultusunda, vatandaşlara ekmek dağıtımı başta fırınlar ile kendi araç ve personeli olmak üzere, Vefa...
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle 31 il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından valilik ve kaymakamlıklar tarafından yapılan planlama doğrultusunda, vatandaşlara ekmek dağıtımı başta fırınlar ile kendi araç ve personeli olmak üzere, Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesindeki Gömeç İlçe Emniyet Amirliği ve belediye ekipleri tarafından yapıldı.
İlçe halkına ekmek dağıtımında önemli bir rol üstlenen Gömeç İlçe Emniyet Amirliği bünyesindeki ekiplerin ekmek dağıtımı sırasında yoğun bir çaba göstermesi dikkatlerden kaçmadı.
Polis memurlarının sabah saatlerinden itibaren, gün boyu ekmekleri evlerine kadar getirmesi vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 04:46 Kaynak: İHA
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