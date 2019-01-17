Son Dakika Haberleri: Gömeç Polisi Göz Açtırmıyor

Gömeç Polisi Göz Açtırmıyor

1 saat önce

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde 5 ayrı operasyonda toplam 20 adet insan sağlığına zararlı hap, ruhsatsız tabanca, kurusıkı silah ve oluklu bıçak ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Gömeç Polisi Göz Açtırmıyor, System.String[]
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde 5 ayrı operasyonda toplam 20 adet insan sağlığına zararlı hap, ruhsatsız tabanca, kurusıkı silah ve oluklu bıçak ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

H.T. isimli şahsın ikametinden 20 adet insan sağlığına zararlı hap ele geçirilerek yasal işlem başlatıldı. Gömeç Polisi'nin aynı gün Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolu üzerindeki uygulama noktasında gerçekleştirilen denetimlerde Mardin plakalı L.Ö. isimli şahsa ait araçta yapılan aramada, kabza kısmı 13 cm kesici kısmı 17 cm olan oluklu bıçak bulundu. L.Ö hakkında yasal işlem yapıldı.

Ekiplerin 13 Ocak'ta E-87 karayolu uygulama noktasında yaptıkları kontrollerde, Ö.Ö. isimli şahsa ait Balıkesir plakalı bir araçta yapılan aramada bir adet kurusıkı silah ele geçirildi.

Gömeç Emniyet Amirliği bünyesindeki ekiplerin 14 Ocak'ta yaptıkları çalışmalarda ise E-87 karayolu üzerindeki uygulama noktasında yaptıkları çalışmalar kapsamında; A.A isimli sürücüye ait İzmir plakalı bir araç içerisinde 7.65 mm çaplı bir adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 5 adet dolu fişek ele geçirildi. Sürücü A.A hakkında işlem yapıldı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:48 Kaynak: İHA

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