Son Dakika Haberleri: Gömeç Polisi Huzur Operasyonlarını Sürdürüyor

Gömeç Polisi Huzur Operasyonlarını Sürdürüyor

42 dakika önce

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde; İlçe Emniyet Amirliği bünyesindeki ekipler huzur operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Gömeç Polisi Huzur Operasyonlarını Sürdürüyor, System.String[]
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde; İlçe Emniyet Amirliği bünyesindeki ekipler huzur operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Gömeç İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu planlı çalışmaları sonucu S.Y isimli şahıstan 22,72 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirilirken, bir gün sonrasında ekiplerin yapmış olduğu şok uygulama ve kontrollerde çeşitli suçlardan aranması olan 2 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Bu şahıslardan biri tutuklanarak Burhaniye Kapalı cezaevine teslim edildi.

Gömeç İlçe Emniyet Amirliği ekipleri dün de E-87 çevreyolu uygulama noktasında Balıkesir plakalı ve sürücü N. D isimli bir şahsa ait araçta yaptığı aramada, aracın üst torpido boşluğunda bir adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjörde basılı vaziyette 2 adet dolu fişek ele geçirdi.

N.D isimli şahıs hakkında yasal işlemler yapıldı.

Gömeç Emniyet Amirliği, ilçede huzur operasyonlarının aralıksız süreceğini bildirdi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:20 Kaynak: İHA

Balıkesir, Huzur, Gömeç, 3. Sayfa
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