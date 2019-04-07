Gömeç'te 21 Göçmen Yakalandı
45 dakika önce
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 21 göçmen yakalandı.
Balıkesir
'in Gömeç
ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmek isteyen 21 göçmen yakalandı. Sabah
saatlerinde bindikleri fiber bir tekne ile denize açılan göçmenler, o sırada rutin devriye görevi yapan Ayvalık
Sahil Güvenlik botları tarafından fark edildi.
Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik botu tekneyi durdurarak, içerisindeki 7 erkek, 4 kadın ve 10 çocuktan oluşan 20 Suriye
ve 1 Filistin
uyruklu 21 göçmeni ele geçirdi.
Yakalan göçmenler, Gömeç İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Göçmenler için yasal işlem başlatıldı. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:15 Kaynak: İHA
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