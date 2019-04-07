Son Dakika Haberleri: Gömeç'te 21 Göçmen Yakalandı

Gömeç'te 21 Göçmen Yakalandı

45 dakika önce

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 21 göçmen yakalandı.

Gömeç'te 21 Göçmen Yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 21 göçmen yakalandı.

Sabah saatlerinde bindikleri fiber bir tekne ile denize açılan göçmenler, o sırada rutin devriye görevi yapan Ayvalık Sahil Güvenlik botları tarafından fark edildi.

Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik botu tekneyi durdurarak, içerisindeki 7 erkek, 4 kadın ve 10 çocuktan oluşan 20 Suriye ve 1 Filistin uyruklu 21 göçmeni ele geçirdi.

Yakalan göçmenler, Gömeç İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Göçmenler için yasal işlem başlatıldı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:15 Kaynak: İHA

Yunanistan, Midilli Adası, Balıkesir, Gömeç, 3. Sayfa
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