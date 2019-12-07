Son Dakika Haberleri: Gömeç'te 38 düzensiz göçmen yakalandı
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Gömeç'te 38 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Gömeç'te 38 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 38 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Gömeç'in Kemalpaşa Mahallesi'nde devriye nöbeti yaparken Karaburun mevkiinde zeytinlik alanda bir grup düzensiz göçmeni fark eden jandarma ekipleri hemen harekete geçerek düzensiz göçmenleri ele geçirdi. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 33'ü Afganistan, 2'si Pakistan, 1 Özbekistan, 1 Angola ve 1 Bangladeş uyruklu oldukları öğrenilen 38 düzensiz göçmen hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Gömeç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:39 Kaynak: İHA
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