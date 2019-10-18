Son Dakika Haberleri: Gömeç'te 76 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Gömeç'te 76 düzensiz göçmen yakalandı

Gömeç'te 76 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 76 düzensiz göçmen yakalandı.

Gömeç'te 76 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 76 düzensiz göçmen yakalandı.


Gömeç'in Keremköy Mahallesi'nde rutin devriye nöbeti sırasında zeytinlik alanda kalabalık bir grubun bulunduğunu gören jandarma ekipleri hemen harekete geçerek; aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 29 Afganistan, 39 Pakistan, 1 Fas, 5 Irak ve 2 Bangladeş olmak üzere 76 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Gömeç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İki yaşındaki çocuk çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız öldü! Kazayı gören koştu Masaj derneğinde fuhuş yaptıran gelin ve görümcesi yakalandı Ukraynalı turist 200 bin liralık elektronik sigarayla yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 00:14:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gömeç'te 76 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]