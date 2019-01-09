Son Dakika Haberleri: Gömeç'te Asayiş

Gömeç'te Asayiş

1 saat önce

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, polis ekipleri huzur operasyonlarını sürdürüyor.

Gömeç'te Asayiş, System.String[]
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, polis ekipleri huzur operasyonlarını sürdürüyor.

Gömeç İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin yaptığı planlı asayiş uygulamaları sırasında şüpheli S.Y'nin üzerinden 22,72 gram esrar çıktı.

Ekiplerin yaptığı uygulama ve kontrollerde çeşitli suçlardan araması olan 2 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Polis ekipleri, E-87 çevre yolu uygulama noktasında bir araçta yaptığı aramada ise aracın torpido boşluğunda ruhsatsız tabanca ve fişek dolu 2 şarjör ele geçirdi. Şüpheli N.D. hakkında yasal işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:05 Kaynak: AA

Balıkesir, Polis, Gömeç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki Grup Arasındaki Muhtarlık Kavgası Kanlı Bitti! Çok Sayıda Yaralı Var 'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın Interpol'ün Listesine Girdi

Dolar Güne Nasıl Başladı! İşte Güncel Rakamlar Yavuz Bingöl Tarafından Okullara Bağışlanacak Olan 84 Bin Bağlamadan 3 Ayda 95 Tane Bağışlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 10:05:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gömeç'te Asayiş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]