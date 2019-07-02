Gömeç'te çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü
1 saat önce
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde meydana gelen orman yangınında, 1 hektar orman alanı zarar gördü.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:30 Kaynak: İHA
'in Gömeç
ilçesinde meydana gelen orman yangınında, 1 hektar orman alanı zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre Gömeç Atatürk Kayalıkları mevkinde, saat 18.30 sıralarında, orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü
ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 helikopter ile havadan müdahale edilen yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arozöz ve 2 su tankeri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç İtfaiye
Grup Amirliği ekiplerince de karadan müdahale edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen orman yangınında yaklaşık 1 hektar meşe ve kızılçam ormanı zarar gördü.
(İHA)
Ağaçta mahsur kalan paraşütçüyü AFAD ekipleri kurtardı
Sevdiği kıza evlilik teklifini motor kaputuna yazdırdı
Putin, Savunma Bakanı Şoygu'yu denizaltıda çıkan yangının nedenlerini araştırmakla görevlendirdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 2 üst düzey atama daha yapıldı