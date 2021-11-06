Gömeç'te feci kaza: Kayan traktörün el frenini çekmek isterken tekerin altında kaldı - Son Dakika

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde kayan traktörünün el frenini çekmeye çalışırken traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gömeç'in kırsal mahallelerinden Ulubeyler'de, saat 17.00 sıralarında tarladan 10 YL 349 plakalı traktörüyle evinin önüne gelen Tahsin Yıldız (69) aracından inip evine girmek istedi. Ancak park ettiği traktörün yokuş aşağı kaymaya başladığını fark eden Tahsin Yıldız, koşturarak traktörün el frenini çekerek yokuş aşağı kaymasını önlemek istedi.

Ancak dengesini kaybeden evli ve 1 çocuk babası Yıldız, traktörün el frenine uzandığı anda arka tekerleğin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay sırasında yokuş aşağı kayan traktör park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Kazanın ardından olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gömeç İtfaiye Grup Amirliği ekipleri talihsiz traktör sürücüsü Tahsin Yıldız'ın cansız bedenini tekerleğin altından çıkardı.

Tahsin Yıldız'ın ölümü Ulubeyler Mahallesi'nde büyük bir üzüntüyle karşılandı.

(Suat Salgın/İHA)