Son Dakika Haberleri: Gömeç'te hırsızlık şüphelisini "ayakkabısı" yakalattı
Son Dakika Güncel Haber

Gömeç'te hırsızlık şüphelisini "ayakkabısı" yakalattı

1 saat önce

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında, ayakkabısından yola çıkan polis ekipleri titiz çalışması sonucunda şüpheliyi yakaladı.

Gömeç'te hırsızlık şüphelisini

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında, ayakkabısından yola çıkan polis ekipleri titiz çalışması sonucunda şüpheliyi yakaladı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri iki motosiklet çalınmasına ilişkin soruşturma kapsamında 100'e yakın güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi.

Her iki olayda şüphelinin kamufle olmak amacıyla yüzünü gizlediğini ve farklı kıyafetler giydiğini belirleyen polis, zanlının aynı ayakkabıyı giydiğini tespit etti.

Suç analizi yapılarak derinleştirilen çalışmaların ardından şüphelinin M.G. olduğunu belirleyen ekipler, bu kişiyi gözaltına aldı. Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Çalıntı motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.

Balıkesir, Polis, Gömeç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hollanda'da silahlı saldırı! 3 kişi öldü 1 kişi yaralandı
Polis ekipleri, vatandaşın fark ettiği kaya parçasının başında 3 gün nöbet tuttu MİT ile polisten, bombalı eylem hazırlığındaki teröristlere ortak operasyon! Komşuların park yeri kavgası: 3 ölü, 5 yaralı (2)- yeniden

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 09:57:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gömeç'te hırsızlık şüphelisini "ayakkabısı" yakalattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]