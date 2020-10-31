Gömeç'te işçilerin yüzünü güldüren imzalar atıldı - Son Dakika

Gömeç'te işçilerin yüzünü güldüren imzalar atıldı

31.10.2020 14:03
Gömeç'te işçilerin yüzünü güldüren imzalar atıldı, System.String[]

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Gömeç Belediyesi bünyesindeki Personel Limited Şirketi çalışanı işçiler için DİSK Genel-İş Sendikası ile yapılan görüşmelerin sonuna gelindi.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Gömeç Belediyesi bünyesindeki Personel Limited Şirketi çalışanı işçiler için DİSK Genel-İş Sendikası ile yapılan görüşmelerin sonuna gelindi.

İki tarafın da mağdur edilmeden karşılıklı ortak bir paydada buluştuğu toplantı sonucunda alınan kararla, belediye işçi personellerinin maaşlarında ve çalışma standartlarında iyileştirilmeler yapıldı.

Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Belediye Avukatı Uğur Erdidal, Belediye bünyesindeki Personel Ltd. Şirketi Müdürü Fehim Horozlar, Mali Hizmetler Müdürü Zuhal Keskin ve DİSK - Genel İş Sendikası yetkileri arasında yeni işçi sözleşmesi imzalandı.

696 sayılı KHK ile belediye İşçilerinin bazı hakları kazanmasındaki engelin 30 Haziran 2020 tarihinden itibaren son bulmasıyla sendikalaşma sürecine giren Gömeç Belediyesi bünyesinde görev yapan işçilerin pandemi döneminde ufak tefek aksaklıklar yaşanmasına rağmen mağduriyetini uzatmamak için oturulan masada; Toplu İşçi Sözleşmesi (TİS) ile işçilerin güncel maaşlarında yüzde 30 zam ve işçi haklarındaki iyileştirmeler kapsamında belediye bünyesindeki kadrolu işçilerle arasındaki farkın aza indirilmesini sağlandı.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkileri ile sabah saatlerinde belediye şantiyesini ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam konu ile ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yaz-Kış fark etmeden en zor şartlar altında bile belediyemizi vatandaşlarımızın gözünde temsil eden kıymetli işçi personellerimizin 696 sayılı KHK ile uzun süredir yaşadıkları mağduriyet karşısında önlem alabilmek, onların hayat standartlarına bir nebze de olsa iyileştirme yapabilmek adına DİSK Genel - İş Sendikası yetkilileri ile kollarımızı sıvayıp yaptığımız çalışmalar ve görüşmeler gerçekleştirdik. Yaptığımız uzun soluklu görüşmelerin ardından, işçilerimizin güncel maaşlarında yüzde 30 zam, bayram, kira, yemek, yakacak ve eğitim yardımlarında iyileştirme, haftalık çalışma saatlerinin 45 saatten 40 saate indirilmesi gibi en temel sorunlarında personellerimizin memnuniyetini sağladık. Yaptığımız sözleşmenin 01.07.2020 tarihinden itibaren geçerlilik göstereceğini bildirirken geriye dönük ödemelerini de yapacağımız müjdesini de vermek isterim. Göreve geldiğimiz sürede personelimize verdiğimiz sözümüzü tutabilmenin mutluluğunu yaşarken emeği geçen herkese Belediyemiz şahsında teşekkür eder, tüm Personel Ltd. Şti. çalışanlarımıza attığımız bu imzaların hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Gömeç Belediyesi personeli atılan imzalarla iş koşullarının iyileştirilmesini ise önceki sabah şantiyede gerçekleştirdikleri mini bir kahvaltılı toplantı ile kutladı. - BALIKESİR

Gömeç'te işçilerin yüzünü güldüren imzalar atıldı
Gömeç'te işçilerin yüzünü güldüren imzalar atıldı
Gömeç'te işçilerin yüzünü güldüren imzalar atıldı
Gömeç'te işçilerin yüzünü güldüren imzalar atıldı
Gömeç'te işçilerin yüzünü güldüren imzalar atıldı
Gömeç'te işçilerin yüzünü güldüren imzalar atıldı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, GENEL-İŞ Sendikası, İşçiler, Gömeç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gömeç'te işçilerin yüzünü güldüren imzalar atıldı - Son Dakika


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