Gömeç'te jandarmadan uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gömeç'te jandarmadan uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

Gömeç'te jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

6 saat önce

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, jandarma ekipleri bir eve yaptıkları operasyonda 269 gram metamfetamin ve 32 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gömeç'te jandarmadan uyuşturucuya geçit yok, System.String[]

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, jandarma ekipleri bir eve yaptıkları operasyonda 269 gram metamfetamin ve 32 gram kubar esrar ele geçirdi.


Alınan bilgiye göre; Gömeç İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Yaya Mahallesi ve tatil siteleri bölgesinde F.K. isimli şahsın ev ve bahçesinde yaptıkları operasyonda satışa hazır halde 269 gram metamfetamin, 32 gram kubar esrar ve uyuşturucu maddelerin satışında kullanılan hassas terazi ele geçirdi. Operasyon kapsamında uyuşturucu maddeleri ilçeye getirdiği belirlenen şahıs Gömeç ilçesinden kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Gömeç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:49 Kaynak: İHA
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