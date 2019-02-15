Son Dakika Haberleri: Gömeç'te Kablo Hırsızlığı

Gömeç'te Kablo Hırsızlığı

1 saat önce

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gömeç'te Kablo Hırsızlığı, System.String[]
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edremit'teki bir telekomünikasyon firması yetkilileri, Gömeç ilçesi Karaağaç Mahallesi Dışgemiyatağı mevkisinde kuruma ait bir miktar askı telli haberleşme kablosunun çalındığını jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, olay yerinde yaptıkları çalışma sonucunda, 600 metre haberleşme kablosunun çalındığını, bir miktar kablonun da kesilerek aynı yerde saklandığı tespit etti.

Zanlıların bıraktıkları kabloları almak için geri gelebileceği ihtimaliyle bölgede önlem alan ekipler, gece yarısı olay yerine gelerek kablo kesmeye çalışan kişilere müdahalede bulundu.

Şüphelilerden B.Ç. ve Y.Ç. olay yerinde, İ.Ç. ve M.Ç. de yürütülen çalışma sonucunda Burhaniye ilçesi Çöplük mevkisinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan M.Ç. ve İ.Ç tutuklandı. B.Ç. ve Y.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:35 Kaynak: AA

Edremit, Balıkesir, Gömeç, Güncel
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