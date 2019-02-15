Gömeç'te Kablo Hırsızlığı

Balıkesir
'in Gömeç
ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Edremit
'teki bir telekomünikasyon firması yetkilileri, Gömeç ilçesi Karaağaç
Mahallesi Dışgemiyatağı mevkisinde kuruma ait bir miktar askı telli haberleşme kablosunun çalındığını jandarmaya bildirdi. Jandarma
ekipleri, olay yerinde yaptıkları çalışma sonucunda, 600 metre haberleşme kablosunun çalındığını, bir miktar kablonun da kesilerek aynı yerde saklandığı tespit etti.
Zanlıların bıraktıkları kabloları almak için geri gelebileceği ihtimaliyle bölgede önlem alan ekipler, gece yarısı olay yerine gelerek kablo kesmeye çalışan kişilere müdahalede bulundu.
Şüphelilerden B.Ç. ve Y.Ç. olay yerinde, İ.Ç. ve M.Ç. de yürütülen çalışma sonucunda Burhaniye
ilçesi Çöplük mevkisinde yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan M.Ç. ve İ.Ç tutuklandı. B.Ç. ve Y.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.