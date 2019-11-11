Son Dakika Haberleri: Gömeç'te kaçak tütün operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Gömeç'te kaçak tütün operasyonu

Gömeç'te kaçak tütün operasyonu

7 saat önce

Balıkesir'in Gömeç İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yasa dışı tütün satıcıları ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik mücadelesi sürüyor.

Gömeç'te kaçak tütün operasyonu, System.String[]

Balıkesir'in Gömeç İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yasa dışı tütün satıcıları ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik mücadelesi sürüyor.


Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri ilk operasyonda; satışı suç teşkil eden ve faturaları ibraz edilemeyen içi tütünle doldurulmuş çok sayıda makaron, kilolarca kaçak çay ve açık tütün ele geçirilirken, operasyonların yapıldığı her iki iş yerinin sahiplerine yasal işlemler yapıldı. Başka bir iş yerine yapılan operasyonda ise; 401 adet Pregabalıne uyuşturucu etken maddeli haplar ele geçirildiği öğrenildi.


Uyuşturucu maddelerin yakalandığı şahısın ise gözaltına alındığı öğrenildi. Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Gömeç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:21 Kaynak: İHA
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