Son Dakika Haberleri: Gömeç'te köylü pazarı kurulacak
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Gömeç'te köylü pazarı kurulacak

7 saat önce

Gömeç ilçesinde, Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam köylü pazarı kurmak için çalışma başlattı.

Gömeç'te köylü pazarı kurulacak, System.String[]

Gömeç ilçesinde, Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam köylü pazarı kurmak için çalışma başlattı. Pazar için iki yer belirlediklerini anlatan Himam, köylü vatandaşların ürünlerinin değerleneceğini söyledi.


Gömeç'te geçtiğimiz hafta içinde Zeytinyağı Tadım Şenliği düzenleyen belediye, kırsal mahallelerdeki vatandaşların ürünlerini değerlendirmek içinde köylü pazarı kurmaya hazırlanıyor. Gömeç'in gelişmesi için yoğun bir çalışma içine girdiklerini anlatan Başkan Himam, "İlçemizde haftanın Salı günleri Pazar kurulmaktadır. Kırsal mahallelerden gelen vatandaşlar burada da satış yapmaktadır. Ancak, biz sadece köy ürünlerinin yer aldığı bir Pazar kurmak istiyoruz. Bunu da, Kızko sahili veya Nuri Bozyel Parkı yanında yapmak istiyoruz. Bu projemizi yaza kadar gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Mehmet İrem Himam, Gömeç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:09 Kaynak: İHA
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