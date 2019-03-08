Son Dakika Haberleri: Gömeç'te Otobüs Kamyona Çarptı: 2 Ölü, 7 Yaralı

Gömeç'te Otobüs Kamyona Çarptı: 2 Ölü, 7 Yaralı

31 dakika önce

BALIKESİR'in Gömeç ilçesinde, yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.

Gömeç'te Otobüs Kamyona Çarptı: 2 Ölü, 7 Yaralı, System.String[]
BALIKESİR'in Gömeç ilçesinde, yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Yaya Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edremit'ten İzmir yönüne giden Mehmet Gönüllü yönetimindeki 10 HF 252 plakalı, Balıkesir Uludağ Turizm'e ait yolcu otobüsü, İsa Yılmaz'ın kullandığı 17 YA 499 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da yoldan çıkarak zeytinlik araziye savruldu. Otobüs şoförü Mehmet Gönüllü ve ismi öğrenilemeyen bir yolcu, sıkıştıkları yerde yaşamlarını yitirdi. Kaza yerine çok sayda ambulans sevk edilirken, yaralanan 7 kişi Ayvalık, Gömeç ve Burhaniye Devlet hastanelerine sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesi sürdüğü bildirildi.

Kazada yaralanmayan kamyon sürücüsü İsa Yılmaz, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:09 Kaynak: DHA

Balıkesir, Gömeç, Güncel
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