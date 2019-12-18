Gömeç'te Roman Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gömeç'te Roman Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Gömeç'te Roman Çalıştayı düzenlendi

6 saat önce

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Ege ve Marmara Roman Çalıştay'ı gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Ege ve Marmara Roman Çalıştay'ı gerçekleştirildi.

Gömeç Romanlar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin ev sahipliğinde, Gömeç Belediyesi Düğün Salonu'nda yapılan çalıştayda, Roman çocuklarının eğitim sorunlarının yanı sıra Roman vatandaşların güncel hayatta yaşadıkları temel sorunlar konuşuldu.

Gömeç Romanlar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kenan Say, burada yaptığı konuşmada, Roman çocuklarının eğitim ve öğretim hayatına kazandırılması ve başarılı olmalarını amaçladıklarını dile getirdi.

Gömeç'te Roman Çalıştayı düzenlendi

Balıkesir, Gömeç, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:20 Kaynak: AA
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