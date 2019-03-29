Gömeç'te Şüpheli Ölüm, Normal Ölüm Çıktı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu.



Edinilen bilgiye göre, olay sabaha karşı ilçeye bağlı kırsal kesimde bulunan Ulubeyler Mahallesi'nde meydana geldi. 72 yaşındaki Ferhat Söyler'den haber alamayan komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri yaşlı adamı vatandaşı yerde hareketsiz yatar vaziyette buldu. Ölümü şüpheli bulunan kişinin cesedi incelenmek üzere Burhaniye Devlet Hastanesine getirildi. Yapılan inceleme sonrası kişinin koah hastası olduğu, vücudunda darp cebir izi bulunmamasından dolayı adli tıp kurumuna sevk edilmediği araştırmanın ise sürdüğü ileri sürüldü. - BALIKESİR

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