Gömeç'te traktör ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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Gömeç'te traktör ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı
6 saat önce
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde kırmızı ışık ihlali yüzünden meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:31 Kaynak: İHA
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde kırmızı ışık ihlali yüzünden meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Yaya Mahallesi'nden Çanakkale- İzmir kara yoluna çıkış kavşağında Yusuf İncekara idaresindeki 09 ZE 373 plakalı kamyon ile Şaban Daldan'ın kullandığı 10 YA 304 plakalı traktör çarpıştı. Traktörün hatalı şerit değiştirmesi neticesinde meydana geldiği öne sürülen kazada traktör sürücüsü Şaban Daldan yaralandı. Olay yerine gelen 112 ambulansı ile Gömeç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan traktör sürücüsü Şaban Daldan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. - BALIKESİR
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