Gömeç'te traktörle kamyon çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gömeç'te traktörle kamyon çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Gömeç'te traktörle kamyon çarpıştı: 1 yaralı

7 saat önce

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde traktörle kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Gömeç'te traktörle kamyon çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde traktörle kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yusuf İncekara idaresindeki 09 ZE 373 plakalı kamyon, Yaya Mahallesi mevkisinde, Şaban Daldan'ın kullandığı 10 YA 304 plakalı traktörle çarpıştı.

Traktörün hatalı şerit değiştirmesi sonucunda meydana geldiği öne sürülen kazada traktör sürücüsü Şaban Daldan yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gömeç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Daldan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Balıkesir, Gömeç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cüneyt Özdemir'den sert tepki: THY'ye atılan en büyük iftiralardan biridir
Zorla sütyen giydiren 'Döner Kardeşler' suç örgütü davasında mahkeme başkanı isyan etti: Seviye yerlerde TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı Küçük kızı zekası kurtardı! Tacizciyi tuzağa düşürdüğü anlar kameraya yansıdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 22:05:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gömeç'te traktörle kamyon çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]