Son Dakika Haberleri: Gömeç'te yenilenen Dursunlu Köprüsü hizmete girdi
Son Dakika Güncel Gömeç'te yenilenen Dursunlu Köprüsü hizmete girdi

Gömeç'te yenilenen Dursunlu Köprüsü hizmete girdi

40 dakika önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 3 metre genişliğindeki kullanılması tehlike olan Gömeç Dursunlu Köprüsü'nü yeniledi.

Gömeç'te yenilenen Dursunlu Köprüsü hizmete girdi, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 3 metre genişliğindeki kullanılması tehlike olan Gömeç Dursunlu Köprüsü'nü yeniledi.

Yeniden inşa edilen köprü 11 metre eninde ve 30 metre uzunluğunda çift şeritli olarak hizmet vermeye başladı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ilçe belediyelerinin yöneticileriyle düzenlediği strateji toplantılarının ardından acil ihtiyaçları karşılamaya başladıklarını bildirdi.

Yılmaz, ilçe strateji raporları ve vatandaşların talebi üzerine, daha önce ihale süreci başlatılan köprünün yapım işlerinin hızlandırılması için talimat verdiğini aktardı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığının, dar ve kullanılması tehlikeli olan Dursunlu Köprüsü'nde yenileme çalışmasını tamamladığını belirten Yılmaz, 11 metre genişliğinde, 30 metre uzunluğunda çift şeritli olarak yeniden inşa edilen köprünün ana iskeletinin tamamlanarak asfalt çalışması yapıldığını duyurdu.

Balıkesir, Dursunlu, Gömeç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:34 Kaynak: AA
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