Son Dakika Haberleri: Gömeç'teki orman yangınında 1 hektar alan yandı
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Gömeç'teki orman yangınında 1 hektar alan yandı

1 saat önce

BALIKESİR'in Gömeç ilçesinde çıkan orman yangınında, meşe ve kızılçam ormanlarının bulunduğu 1 hektar alan zarar gördü.

Gömeç'teki orman yangınında 1 hektar alan yandı, System.String[]
BALIKESİR'in Gömeç ilçesinde çıkan orman yangınında, meşe ve kızılçam ormanlarının bulunduğu 1 hektar alan zarar gördü.
Gömeç Atatürk Kayalıkları mevkisinde, saat 18.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Dumanları gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Balıkesir ve Edremit'teki 2 helikopter ile havadan müdahale edilen yangına orman işletme müdürlüğüne ait 6 arazöz ve 2 su tankeri ile Gömeç İtfaiye Amirliği ekiplerince de karadan müdahale edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen orman yangınında 1 hektar meşe ve kızılçam ormanının  zarar gördüğü belirlendi.


- Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:25 Kaynak: DHA
Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesir, İtfaiye, Gömeç, Güncel
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