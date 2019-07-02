Gömeç'teki orman yangınında 1 hektar alan yandı
1 saat önce
BALIKESİR'in Gömeç ilçesinde çıkan orman yangınında, meşe ve kızılçam ormanlarının bulunduğu 1 hektar alan zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:25 Kaynak: DHA
BALIKESİR'in Gömeç
ilçesinde çıkan orman yangınında, meşe ve kızılçam ormanlarının bulunduğu 1 hektar alan zarar gördü.
Gömeç Atatürk Kayalıkları mevkisinde, saat 18.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Dumanları gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü
ve Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Balıkesir ve Edremit'teki 2 helikopter ile havadan müdahale edilen yangına orman işletme müdürlüğüne ait 6 arazöz ve 2 su tankeri ile Gömeç İtfaiye
Amirliği ekiplerince de karadan müdahale edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen orman yangınında 1 hektar meşe ve kızılçam ormanının zarar gördüğü belirlendi.
- Balıkesir
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