Gömen krizinin görüşüleceği kritik AB zirvesi video konferansla yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Gömen krizinin görüşüleceği kritik AB zirvesi video konferansla yapılacak - Son Dakika Dünya

Gömen krizinin görüşüleceği kritik AB zirvesi video konferansla yapılacak

6 saat önce

Türkiye-Yunanistan sınırında yaşanan göçmen krizinin görüşüleceği Avrupa Birliği Devlet ve hükümet başkanlarını Brüksel'de bir araya getirecek olan 26-27 Mart zirvesinin koronavirüs salgını nedeniyle video konferans yoluyla yapılmasına karar verildi

Gömen krizinin görüşüleceği kritik AB zirvesi video konferansla yapılacak, System.String[]

Türkiye- Yunanistan sınırında yaşanan göçmen krizinin ardından karar aşaması olarak gözler Avrupa Birliği Devlet ve hükümet başkanlarını Brüksel'de bir araya getirecek olan 26- 27 Mart zirvesine çevrilmişti. Ancak Avrupa Birliği yetkilileri koronavirüs ile mücadele kapsamında zirvenin video konferansla yapılacağını duyurdu.


Tam tarih belirtmeyen Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, "Önümüzdeki hafta video konferans aracılığı ile bir araya gelmeye karar verdik" ifadesini kullandı.

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Avrupa Birliği, Yunanistan, Brüksel, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:13 

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