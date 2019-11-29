Son Dakika Haberleri: Gomis ateşi yaktı! Söz Galatasaray'da
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Gomis ateşi yaktı! Söz Galatasaray'da

6 saat önce

Al Hilal'de Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Fransız golcü, sosyal medyadan Galatasaray'a dönüş mesajları veriyor.

Gomis ateşi yaktı! Söz Galatasaray'da, System.String[]

Al Hilal'de Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Fransız golcü, sosyal medyadan Galatasaray'a dönüş mesajları veriyor. Sarı-kırmızılı taraftarların 'geri dön' çağrısına olumlu cevap veren 34 yaşındaki futbolcu, sakatlığı sebebiyle ameliyat masasına yattı.


Falcao'nun ve Andone'nin uzun süreli sakatlıkları dolayısıyla forvetsiz kalan Galatasaray'ın devre arasında bir hamle yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.



Bafetimbi Gomis, Instragram hikayelerinde Galatasaray'a döneceği mesajlarını veriyor pic.twitter.com/BnD9lDN58W


Spor Arena (@sporarena) November 29, 2019

Galatasaray, Al Hilal, Asya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:11 
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