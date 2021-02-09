Gomis'in 4 gol attığı maçta Al Hilal, Al Ain'i 5-0 yendi - Son Dakika

Gomis'in 4 gol attığı maçta Al Hilal, Al Ain'i 5-0 yendi

09.02.2021 19:17
Gomis'in 4 gol attığı maçta Al Hilal, Al Ain'i 5-0 yendi, System.String[]

Suudi Arabistan'da Al Hilal, Al Ain'i 5-0 mağlup ettiği maçta eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis attığı 4 golle yıldızlaştı.

Suudi Arabistan Ligi'nin 17. haftasında Al Hilal, deplasmanda Al Ain'i 5-0 mağlup etti. Maçın yıldızı ise 4 gol atan Bafetimbi Gomis oldu.

Galatasaray'ın eski forveti Bafetimbi Gomis, 9, 45 ve 56. dakikalarda penaltıdan topu ağlarla buluştururken 78. dakikada da kendisinin ve takımının 4. golünü rakip ağlara gönderdi. Al Hilal'in son golü ise 90+4. dakikada Al Dawsari'den geldi.

Fransız golcü, Galatasaray'dan sonra gittiği Al Hilal'de ilk sezonunda ligde 30 maçta 21, ikinci sezonunda da 29 maçta 27 gol atmıştı. Tecrübeli forvet, gollerinden sonra yine klasikleşen sevincini gerçekleştirdi.

17 MAÇTA 12 GOL ATTI

35 yaşındaki Fransız forvet ligde bu sezon 17. maçında 12 gole ulaştı. 2017-2018 yılları arasında Galatasaray forması giyen Gomis, sarı kırmızılılarla lig şampiyonluğunun yanı sıra gol krallığı sevinci yaşadı.

Gomis'in 4 gol attığı maçta Al Hilal, Al Ain'i 5-0 yendi

Suudi Arabistan, Bafetimbi Gomis, Galatasaray, Al Hilal, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gomis'in 4 gol attığı maçta Al Hilal, Al Ain'i 5-0 yendi - Son Dakika Spor


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