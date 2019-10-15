Son Dakika Haberleri: Gomis'ten Türkiye mesajı
Son Dakika Spor Gomis'ten Türkiye mesajı

Gomis'ten Türkiye mesajı

1 saat önce

Gomis yayınladığı Türkçe mesajda, Türkiye'yi son ana kadar Dünya Şampiyonu'na karşı büyük bir mücadele gösterdiği ve grup birinciliğini hak edecek sonucu aldığı için tebrik ederim. EURO 2020'ye katılma hakkı almanızı ve orada da başarılı olmanızı diliyorum.

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Gomis yayınladığı Türkçe mesajda, Türkiye'yi son ana kadar Dünya Şampiyonu'na karşı büyük bir mücadele gösterdiği ve grup birinciliğini hak edecek sonucu aldığı için tebrik ederim. EURO 2020'ye katılma hakkı almanızı ve orada da başarılı olmanızı diliyorum. Kardeşiniz Bafe" açıklamasını yaptı.



Türkiye'yi son ana kadar Dünya Şampiyonu'na karşı büyük bir mücadele gösterdiği ve grup birinciliğini hak edecek sonucu aldığı için tebrik ederim. EURO 2020'ye katılma hakkı almanızı ve orada da başarılı olmanızı diliyorum.


Kardeşiniz Bafe ??


— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) October 14, 2019

Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:32 
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