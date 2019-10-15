Gomis'ten Türkiye mesajı
1 saat önce
Gomis yayınladığı Türkçe mesajda, Türkiye'yi son ana kadar Dünya Şampiyonu'na karşı büyük bir mücadele gösterdiği ve grup birinciliğini hak edecek sonucu aldığı için tebrik ederim. EURO 2020'ye katılma hakkı almanızı ve orada da başarılı olmanızı diliyorum.
Gomis yayınladığı Türkçe mesajda, Türkiye'yi son ana kadar Dünya Şampiyonu'na karşı büyük bir mücadele gösterdiği ve grup birinciliğini hak edecek sonucu aldığı için tebrik ederim. EURO 2020'ye katılma hakkı almanızı ve orada da başarılı olmanızı diliyorum. Kardeşiniz Bafe" açıklamasını yaptı.
Türkiye'yi son ana kadar Dünya Şampiyonu'na karşı büyük bir mücadele gösterdiği ve grup birinciliğini hak edecek sonucu aldığı için tebrik ederim. EURO 2020'ye katılma hakkı almanızı ve orada da başarılı olmanızı diliyorum.
Kardeşiniz Bafe ??
— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) October 14, 2019
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:32
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