Gömleğine kurduğu düzenekle sınavda kopya çeken kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gömleğine kurduğu düzenekle sınavda kopya çeken kişi tutuklandı - Son Dakika

Gömleğine kurduğu düzenekle sınavda kopya çeken kişi tutuklandı

6 saat önce

Şanlıurfa'da gömleğindeki düzenekle Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavı'nda kopya çeken zanlı ile düzeneği temin ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Gömleğine kurduğu düzenekle sınavda kopya çeken kişi tutuklandı, System.String[]

Şanlıurfa'da gömleğindeki düzenekle Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavı'nda kopya çeken zanlı ile düzeneği temin ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan sınavda kopya çekerken yakalanan kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Şüphelinin üst aramasında görüntü aktarımı yapan ve düğme kamera bulunan gömlek ile kredi kartına benzeyen ses aktarıcı cihaz ele geçirildi.

Kopya çeken zanlı ile düzeneği temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Yenişehir, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:24 Kaynak: AA
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