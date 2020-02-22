Gomorra dizisi ve filmiyle özdeşleşen "Scampia'nın Yelkenlileri"ne veda - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Gomorra dizisi ve filmiyle özdeşleşen 'Scampia'nın Yelkenlileri'ne veda - Son Dakika Dünya

Gomorra dizisi ve filmiyle özdeşleşen "Scampia'nın Yelkenlileri"ne veda

6 saat önce

İtalya'nın Napoli kentinde mafya ve uyuşturucu savaşlarıyla özdeşleşen, bu savaşların anlatıldığı Gomorra filmi ve dizisinde de set olarak kullanılan Scampia mahallesindeki "Yelkenli" binalar yıkılıyor.

Gomorra dizisi ve filmiyle özdeşleşen

İtalya'nın Napoli kentinde mafya ve uyuşturucu savaşlarıyla özdeşleşen, bu savaşların anlatıldığı Gomorra filmi ve dizisinde de set olarak kullanılan Scampia mahallesindeki "Yelkenli" binalar yıkılıyor.

Yelkenliye benzeyen tasarımı nedeniyle "Scampia'nın Yelkenlileri" olarak anılan toplu konutlar, Napoli mafyası Camorra'nın nüfuzunun en güçlü görüldüğü muhitlerden biri haline gelmişti.

1960'larda inşasına başlanan Yelkenliler, son yıllarda yoksulluk, bakımsızlık, şiddet ve mafya çatışmalarının simgelerinden biri olarak yer edinmişti. Yelkenliler, "Batı Avrupa'nın en büyük uyuşturucu ve silah süpermarketi" olarak da anılıyordu.

Yıllardır ıslahı gündemde olan Scampia'nın 7 Yelkenlisi'nden 3'ü, 1997-2003 yılları arasında yıkılmıştı. Kalan 4 Yelkenli'den 3'ünün imhasına da önceki gün başlandı. Yıkım işlemlerinin 40 gün kadar sürmesi bekleniyor. Yıkım sona erdiğinde ise Scampia'nın Yelkenlileri'nden geriye yalnızca bir tanesi, yerel yönetimin ofis binası olarak kullanılmak üzere yerinde kalacak. Yıkılan binaların yerine ise daha alçak konutlar, parklar, okullar yapılması planlanıyor.





"Scampia Gomorra'yı 3-0 yendi"

Napoli Belediye Başkanı Luigi de Magistris, önceki gün yıkım işlemlerinin başlangıcı için gittiği Scampia'da yaptığı açıklamada "Scampia, Gomorra'yı 3-0 yendi" dedi. Belediye Başkanı, "Bu bölge yıllardır Gomorra ile eş tutuluyor, ama aslında öyle değil. Scampia halkının mücadelesi ve haysiyetli duruşu sayesinde yeni bir sayfa açılıyor" dedi.

Scampia'da yaşayanların bir kısmı, bölgenin organize suç ve yozlaşmayla birlikte anılmasına karşı bir komite oluşturarak mahallenin yeniden düzenlenmesi için kampanya yürütüyordu.

"Scampia Yelkenlileri Komitesi" yıkım işlemlerinin başlamasını kutlayarak "Bu yalnızca, bir binanın fiziksel olarak yıkılmasından ibaret değil" dedi. Komite, bölgenin "on yıllardır çarpık ve toksik bir biçimde yansıtıldığını", şimdi ise tüm dünyanın önünde bu imajın yerle bir edilebileceğini vurguladı.

İtalya, Napoli, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:25 
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