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GÖMÜ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜ TARİHİ CAMİNİN YAKININDA EV TUTUP, 6 AY TÜNEL KAZDI - Son Dakika

GÖMÜ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜ TARİHİ CAMİNİN YAKININDA EV TUTUP, 6 AY TÜNEL KAZDI

16.02.2022 19:40

İZMİR'in Menemen ilçesinde, gömü olduğunu düşündüğü tarihi caminin yakınında ev tutup, 6 ay boyunca tünel kazan Ramazan K. (52), polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İZMİR'in Menemen ilçesinde, gömü olduğunu düşündüğü tarihi caminin yakınında ev tutup, 6 ay boyunca tünel kazan Ramazan K. (52), polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Cam-i Kebir Mahallesi'nde meydana geldi. Kaçak kazı ihbarını alan Menemen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 750 yıllık Ulu Cami'ye yakın bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda Ramazan K., kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Evde bulunan ve kaçak kazıda kullanıldığı belirlenen 1 çapa, 1 kürek ve yaklaşık 2 metre ipe el konuldu. Evde yapılan incelemede evin bir odasından tünel açıldığı ve tünelin tarihi camii yönüne ilerlediği belirlendi.

Öte yandan inceleme başlatan polis ekipleri, Ramazan K.'nın evi 6 ay önce kiraladığını belirledi. Gözaltına alınan Ramazan K. hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

GÖMÜ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜ TARİHİ CAMİNİN YAKININDA EV TUTUP, 6 AY TÜNEL KAZDI
GÖMÜ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜ TARİHİ CAMİNİN YAKININDA EV TUTUP, 6 AY TÜNEL KAZDI
GÖMÜ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜ TARİHİ CAMİNİN YAKININDA EV TUTUP, 6 AY TÜNEL KAZDI

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Kaçak Kazı, Menemen, Polis, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÖMÜ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜ TARİHİ CAMİNİN YAKININDA EV TUTUP, 6 AY TÜNEL KAZDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: GÖMÜ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜ TARİHİ CAMİNİN YAKININDA EV TUTUP, 6 AY TÜNEL KAZDI - Son Dakika
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