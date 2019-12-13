Gömükhan Barajı'nda çalışmalar sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gömükhan Barajı'nda çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Gömükhan Barajı'nda çalışmalar sürüyor

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman iline yaptığı yatırımlarla, kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Gömükhan Barajı'nda çalışmalar sürüyor, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman iline yaptığı yatırımlarla, kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.


Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen "GAP" projesi kapsamında Adıyaman'da nasibini aldı.


DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.


Güneşin kenti Adıyaman'ın en yüksek barajlarından olacak Adıyaman Gömükan Barajından çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, çalışmaları devam eden Gömükan Barajının tamamlanması ile 72 bin 934 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirtti.


"Bölge insanına ek gelir sağlanacak"


Aydın, "Gömükan Barajının temelden yüksekliği 80,50 metre olup, 57,46 milyon metreküp su depolanacaktır. Adıyaman Gömükan Barajının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artarak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 61 milyon TL zirai gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir" dedi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:17 Kaynak: İHA
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