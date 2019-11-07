Gonca, aldatıldığını öğrendi!

Afili Aşk 6 Kasım Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Volkan, günler önce Gonca'yı aldattığını itiraf etmek zorunda kalır. Şirkete gelen kız, Volkan'ı aramaya başlar ve Gonca'yla karşılaşır. İkisini yan yana gören Volkan ise büyük bir şok yaşar ve eli ayağına dolaşır. Kız, kendini Volkan'ın akrabası olarak tanıtır ve Gonca'nın gazabından bir süreliğine kurtulurlar. Ancak bu durumdan rahatsız olmaya başlayan Volkan, Gonca'ya dürüst olmaya karar verir. Onu kaybetmemek için her şeyi itiraf eder ve af diler. Gonca ise olayın şokundadır ve bakın nasıl tepki verir...



