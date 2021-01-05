Gonca Vuslateri'den imalı paylaşım!

Ünlü çiftin aşkı 2021'in ilk günü sona erdi. Vuslateri ve Altun ayrılığın ardından sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Ayrılığın ardından iki ünlü ismin telefonlarını kapatması dikkat çekti. Gonca Vuslateri'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekti. Oyuncu, Instagram hesabında "İnsanın umudunu kaybettiren şeyler; yalanlar, sahtelikler, riyakarlıklar, iftiralar, aldatanlar diye devam eden bir liste'" yazılı bir paylaşım yaptı.