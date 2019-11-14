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Gonca Vuslateri korkuttu!

6 saat önce

Gonca Vuslateri önceki akşam Mall of İstanbul Moi Sahne'de Fırat Tanış'la birlikte "Erkek Arkadaşım Bir Feminist" adlı oyun için sahneye çıktı.

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Gonca Vuslateri önceki akşam Mall of İstanbul Moi Sahne'de Fırat Tanış'la birlikte "Erkek Arkadaşım Bir Feminist" adlı oyun için sahneye çıktı.


Oyunun yirminci dakikasında fenalaşan Vuslateri, apar topar kulise alındı. Oyunu erkenden bitirmek zorunda kalan tiyatro ekibi seyirciden özür diledi.


Cihangir'deki evine getirilen Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'oyunumuzu yine büyük bir heyecanla oynarken; bir anda düşen tansiyonumdan dolayı mecburen oyunu bitirmek zorunda kaldık. Durumu anlayışla karşılayan ve alkışlamaya devam eden anlayışlı seyircilerimize, elimi sımsıkı tutup destek veren canım partnerim Fırat Tanış'a yürekten teşekkür ediyorum. Gerekli müdahaleler yapıldı, şimdi iyim arayan soran herkese çok teşekkür ederim' dedi.

Gonca Vuslateri, Fırat Tanış, İstanbul, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:33 
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