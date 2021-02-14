Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırsız derin yırtmaçlı pozu nefes kesti

Oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından iç çamaşırsız derin yırtmaçlı elbisesi ile poz verdi. Oyuncunun Bülent Ortaçgil'den şarkı sözleri ekleyerek yaptığı cesur paylaşımı, yürek hoplattı.

Hakun Altun'dan ayrıldıktan sonra köşesine çekilen oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medyadan çok konuşulacak cesur bir paylaşıma imza attı. PAYLAŞIMINA DUYGUSAL BİR ŞARKI EKLEDİ Instagram'dan sanatçı Bülent Ortaçgil'in, " Cihangir'de sıradan bir plak günü. Mavi bir kuş gibiyim. Gibiyim ama. Mavi bir kuş değilim. Aslımda" şarkı sözleriyle iç çamaşırsız derin yırtmaçlı elbiseli fotoğrafını paylaşan Vuslateri, takipçilerinden tam not aldı. HAKAN ALTUN SORULARINA İSYAN ETMİŞTİ Hakan Altun'la yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra Cihangir'de görüntülenen Gonca Vuslateri, özel hayatını soran gazetecilere sitem etmişti. Ünlü oyuncu, eski sevgilisi Hakan Altun üzerine gelen ısrarlı sorular üzerine, "Bir tutturdunuz Hakan da Hakan. Geçmiş olsun diyen yok, sevgili babacığım kalp krizi geçirdi" demişti.

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