Gonca Yener Thomas "Pandemi Dönemi Ülke İnsanının Psikolojisini Olumsuz Etkiledi" - Son Dakika

2020 yılından beri hayatımızda yer alan " pandemi" kavramı ile bildiğimiz dünya düzeni alt üst oldu. Bu durum tüm dünya insanı üzerinde olduğu gibi ülkemiz insanının psikolojisi üzerinde de etkili oldu. İşini kaybeden, çalışamayan, evden çalışmak zorunda olan insanların yaşadığı düzen değişikliği ve hastalanma endişesi elbette olumsuz etkilere yol açtı. İşini kaybeden insan hem gelecek kaygısı hem de hastalık kaygısıyla baş etmek zorunda kaldı. Çalışanlar ise her geçen gün artan hasta sayısı ve işini kaybetme endişesi arasında sıkışıp kaldılar." Şeklindeki ifadeleriyle Gonca Yener Thomas, mesleki değerlendirmelerini paylaştı.

Bölge değil ülke bazında uygulanan kısmi kapanma ve tam kapanma uygulamalarından en fazla etkilenen sektörler eğlence sektörü, hizmet sektörü ve küçük esnaf oldu. En büyük travmalar da bu çalışma gruplarında faaliyet gösteren kişilerde görülmektedir. Bunun nedenleri ile ilgili olarak Gonca Yener Thomas, " Pandemiden en fazla etkilenen sektörler; eğlence ve hizmet sektörleri oldu. Ayrıca küçük esnaf dediğimiz insanlar ve bu işyerlerinde çalışanlar da psikolojik olarak en zor durumda olan kitle arasında yer alıyor. Çalışmadığı için para kazanamayan patronlar, çalışanlarına da ödeme yapamıyorlar. Geçim kaygısına düşen insanlar, diğer taraftan da hastalık kaygısı ile baş etmeye çalışıyorlar." Diyerek açıklamalarda bulundu.

Evli ve 2 çocuk annesi olan Gonca Yener Thomas, 6 yıldır faaliyet gösterdiği bu alanda pek çok danışanına destek olmuştur. Pandemi döneminde insanların kaygı durumlarının çok daha yüksek seyrettiğine değinen psikolojik danışman Thomas, Show TV'de yayınlanacak olan " Gonca Yener Thomas İle Güç Sende" isimli programı ile bu kaygı seviyesini azaltmaya katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi. Siz de bu zor dönemi en az düzeyde etkilenerek ve yara almadan geçirmek istiyorsanız programı kaçırmayın!