Son Dakika Haberleri: Goncourt Ödülü'nün sahibi Dubois
Son Dakika Magazin Goncourt Ödülü'nün sahibi Dubois

Goncourt Ödülü'nün sahibi Dubois

6 saat önce

Goncourt Akademisi Edebiyat Ödülü, "İnsanlar dünyada aynı şekilde yaşamaz" isimli kitabıyla Jean-Paul Dubois'a verildi.

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Goncourt Akademisi Edebiyat Ödülü, "İnsanlar dünyada aynı şekilde yaşamaz" isimli kitabıyla Jean-Paul Dubois'a verildi.


Goncourt Akademisinden yapılan açıklamada, ödüle bu yıl "İnsanlar dünyada aynı şekilde yaşamaz" (Tous les hommes n'habitent pas le monde de la meme façon) adlı romanıyla 69 yaşındaki Fransız yazar Dubois'a verildiği belirtildi.


Toulouse'da 1950'de dünyaya gelen Dubois, kitabından iki mahkumun yaşadığı zorlukları ele alıyor.


Fransa'nın en önemli edebiyat ödülü Goncourt Akademisi Edebiyat Ödülü'ne geçen yıl, "Gündem (L'Orde du Jour)" kitabıyla Fransız yazar Eric Vuillard layık görülmüştü.


İsmini, edebiyatçı Edmond ve Jules de Goncourt kardeşlerden alan ve ilk kez 1903'te verilen Goncourt Akademisi Edebiyat Ödülü'nü bir yazar yalnızca bir kez alabiliyor.


Ancak ünlü Fransız yazar Romain Gary 1956'da kendi adıyla, 1975'te ise "Emile Ajar" adıyla yazdığı romanıyla ödüle iki kez layık görülen tek isim olmuştu.


Daha önce Marcel Proust ve Simone de Beauvoir gibi pek çok ünlü yazar da bu ödülü almıştı.

Jean Paul, Edebiyat, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:28 
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