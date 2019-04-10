Son Dakika Haberleri: Gönderiliyordu, Takımın Yıldızı Oldu!

Gönderiliyordu, Takımın Yıldızı Oldu!

7 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe galibiyetiyle son sıradan kurtulan Akhisarspor'da sezon başında istenmeyen adam ilan edilen Bokila, takımın yıldızı oldu.

Gönderiliyordu, Takımın Yıldızı Oldu!, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'de Göztepe galibiyetiyle son sıradan kurtulan Akhisarspor'da sezon başında istenmeyen adam ilan edilen Bokila, takımın yıldızı oldu. 

Akhisar formasını 2016-17 sezonunda 5 maçta giyip gol atamayan Kongolu futbolcu, geçen sezon Romanya'da CFR Cluj ve Dinamo Bükreş takımlarına kiralık gönderildi. Bu sezon başında kulüp bulması istenip kadrodan elenen Bokila, hiçbir takımla anlaşamayınca elde kalarak son anda lisansı çıkarıldı. Sezon başında teknik direktör Safet Susic'in yüzüne bakmadığı futbolcu ilk kez Cihat Arslan döneminde 3 Aralık'ta ligde Yeni Malatyaspor'la oynanan maçta sonradan oyuna dahil olarak attığı kritik golle takımına 1 puan getirdi.

Küllerinden doğan 30 yaşındaki golcü, özellikle son aylarda takımın değişilmez parçası olmayı başardı. Süper Lig'de 4 maçtır ilk 11'in değişilmezi haline gelen Bokila, Ziraat Türkiye Kupası'nda da takımına final kapısını aralamayı başardı. Ege temsilcisi, kupanın yarı final ilk maçında Ümraniyespor'u deplasmanda Bokila'nın golüyle yendi. Bu sezon 3 Aralık'tan itibaren dahil olduğu takımda Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda 3 golü bulunan Bokila, toplam 16 maçta forma giyerek 7 gol, 2 asistle oynadı. Bokila, Süper Lig'de daha önce 2015-16 sezonunda kiralık olarak Eskişehirspor forması giymişti. 

Ayrıca ligde Büyükşehir Belediyespor'la oynayacağı önemli deplasman maçının hazırlıklarını sürdüren Akhisar'da Sissoko cezalı durumda.

- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:42 Kaynak: DHA
Akhisar, Spor
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