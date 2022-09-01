Gondol, bu kez minik kuş için hareket etti - Son Dakika
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Gondol, bu kez minik kuş için hareket etti

01.09.2022 14:36
Gondol, bu kez minik kuş için hareket etti

Gondol, bu kez minik kuş için hareket etti Vatandaşların ihbarı ile çabalayan gondolcular minik kuşu boğulmaktan kurtardı Eskişehir'e gelen turistlerin vazgeçilmezi gondollar bu kez yavru bir kuşu kurtarmak için hareket etti.

Gondol, bu kez minik kuş için hareket etti

Vatandaşların ihbarı ile çabalayan gondolcular minik kuşu boğulmaktan kurtardı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'e gelen turistlerin vazgeçilmezi gondollar bu kez yavru bir kuşu kurtarmak için hareket etti. Gondalcular boğulmak üzere olan kuşu kurtarırken, çalışanlardan Sinan Söyler, "Şu ana kadar 15-20 adet kuşu kurtardığımız oldu" dedi.

Eskişehir'in önemli turizm faaliyetlerinden olan gondolun sürücüleri, vatandaşın uyarması üzerine Porsuk Çayı'na düşmüş bir kuşu kurtarmak için harekete geçti. Yavru güvercin olduğu tahmin edilen minik kuşun suya düştüğü yere yanaşan gondol kullanıcıları, dikkatlice eğilerek boğulmak üzere olan yavruyu yanlarına aldı. Çalışanlar, kısa bir süre hareketsiz kaldığı için hayati riskinin olduğunu tahmin ettikleri kuşu, hızlı bir şekilde kıyıya çıkardı. Karada yavaş yavaş kendine gelen kuş, bir karton kutuya alınıp muhafaza edildi. Temiz bir bez yardımıyla kurulanan kuş için, belediye yetkililerine haber verildi.

"15-20 adet kuşu kurtardığımız oldu"

Gondol kullanıcısı Sinan Söyler, kuş yavrularının büyüme döneminde olduklarını ve bu dönemde suya düşen minik kuşun oldukça fazla olduğunu ifade etti. Bugüne kadar 20'ye yakın kuşu boğulmaktan kurtardıklarını belirten Söyler, "Genelde güvercinlerin yumurtlama döneminde başımıza sık sık geliyor bu durum. Hayvanlar köprülerin altına yumurtluyorlar. Yavrular ilk uçuşlarını suya düşebiliyorlar. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya ve gördüklerimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Çevredeki arkadaşlar haber verdiler. Biz de hemen buradan gondolla çıkıp alıp geldik. Şuana kadar 15-20 adet kuşu kurtardığımız oldu. Bu kuşumuzu da kurulayıp kutuya koyduk. Belediye ekiplerine haber vereceğiz. Onlar hayvanla ilgilenirler" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Porsuk çayı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gondol, bu kez minik kuş için hareket etti - Son Dakika

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