Gondol kazasında canını zor kurtardı - Son Dakika
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Gondol kazasında canını zor kurtardı

Gondol kazasında canını zor kurtardı

02.06.2023 11:45

Erzurum'da meydana gelen gondol kazasında, genç adam kendini son anda kurtararak adeta ölümden döndü.

Erzurum Olimpiyat Parkı içinde bulunan ve her gün binlerce insanın geldiği lunaparkta yaşanan kaza, yürekleri ağızlara getirdi. Lunaparktaki gondolda eğlenmek isteyen iki arkadaştan birisi, hareket halindeki gondola bindi ancak diğeri geride kaldı.

HAREKET HALİNDEKİ GONDOLA BİNMEYE ÇALIŞTI

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, gençlerden diğerinin de harekete etmeye başlayan gondola binmeye çalıştığı görüldü. Bu esnada dengesini kaybederek aşağıda bulunan boşluğa düştü ve yaralandı. Çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle ambülansa alınan şahıs, daha sonra Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Gondol kazasında canını zor kurtardı! O anlar kamerada

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yapılan müdahale sonrası genç adamın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme yapan polis, lunaparkta kazanın meydana geldiği alanda inceleme yaparak yetkililerin ifadesini aldı. Vatandaşlar ise benzeri kazaların tekrar olmaması için daha fazla güvenlik önlemi alınmasını istedi.

Gondol kazasında canını zor kurtardı! O anlar kamerada
Kaynak: İHA
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Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gondol kazasında canını zor kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gondol kazasında canını zor kurtardı - Son Dakika
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